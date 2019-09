FAITS DIVERS Un jeune homme est mort et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture au sud d'Auch. Quelques mètres auparavant, ils avaient forcé un contrôle routier

Lors d'un contrôle de police. (Illustration) — B. Colin / 20 Minutes

Un contrôle routier a mal tourné dans le Gers, ce vendredi après-midi. Un homme est mort et deux autres ont été blessés, dont un grièvement, sur la commune de Pavie, au sud d’Auch. Des policiers s’étaient installés au cours de l’après-midi sur la route de Lacavant pour mener un contrôle, lorsqu’un conducteur a forcé le passage selon les informations de La Dépêche du Midi .

L’un des membres des forces de l’ordre aurait juste eu le temps de sauter dans un fossé pour éviter d’être percuté par les fuyards. Les policiers auraient dégainé leur arme indique France Bleu Occitanie, sans que l’on sache pour l’heure s’ils en ont fait usage.

Quelques centaines de mètres plus loin, la voiture a fait une sortie de route et des tonneaux sur plusieurs mètres. Les trois occupants auraient été éjectés de l’habitacle, tuant l’un d’eux âgé de 19 ans et blessant les deux autres, dont un grièvement âgé de 17 ans selon la radio.

La commune de Pavie, au sud d'Auch, dans le Gers. - Maps4news

Le secteur où s’est produit l’accident a été bouclé et la procureuse de la République d’Auch, Charlotte Beluet, s’est rendue sur place.