Le franc-comtois va devoir se faire soigner — Pixabay

4.900 messages, c’est ce qu’il a fallu pour que la victime porte plainte auprès des gendarmes d’Etupes, près de Montbéliard, rapporte l'Est Républicain. Son ex-compagnon, un Franc-Comtois de 32 ans n’a cessé de l’importuner, accuse-t-elle.

Devant les gendarmes, il a eu du mal à expliquer ce harcèlement. Il admet juste être jaloux et ne pas supporter qu’elle refasse sa vie. Ce jeudi 12 septembre, il a été déféré au parquet et placé sous contrôle judiciaire. Il a bien sûr interdiction d’approcher son ex-amie et a l’obligation de se faire soigner.