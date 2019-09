Des camions de pompiers. (illustration) — FRED SCHEIBER/SIPA

La petite victime est décédée peu après son arrivée à l’hôpital. La police nationale de la Loire a lancé un appel à témoins ce vendredi pour déterminer les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident de vélo qui a coûté la vie à une fillette de 9 ans le 12 septembre à 17 heures à Saint-Etienne.

#Appelàtemoins

Suite à l'accident mortel à #Velo de la fillette de 9 ans survenu le 12 septembre vers 17h00 secteur Soleil à @saint_etienne_ , la @PoliceNat42 lance un appel à témoins pour en déterminer les circonstances. Merci de RT largement. pic.twitter.com/upbF1gUlPP — Police Nationale 42 (@PoliceNat42) September 13, 2019

L’enfant, qui rue roulait rue Monteil, dans le secteur Soleil, n’a pas réussi à ralentir dans une descente et a achevé sa course dans un arbre, indique la police. Les personnes susceptibles d’avoir assisté à cette scène d’une grande violence sont priées de contacter les enquêteurs de la brigade des accidents et délits routiers de Saint-Etienne.