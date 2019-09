T.C. et C.Po.

Une fresque en la mémoire de Steve Maia Caniço — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Le voile s’épaissit sur les circonstances de la mort de Steve Maia Caniço, le soir de la fête de la musique à Nantes. Selon les derniers éléments de l’enquête menée par la police judiciaire, le téléphone de la victime bornait au moment de la charge policière, vers 4h30 du matin, a appris ce mardi 20 Minutes de sources proches de l’enquête, confirmant une information du Canard Enchaîné.

Mort de Steve : l'enquête de la PJ contredit l'IGPN ; son téléphone "bornait" toujours quand les policiers ont chargé — @canardenchaine (@canardenchaine) September 10, 2019

Or, dans son rapport administratif, rendu public fin juillet, la police des polices (IGPN) notait que « le téléphone de la personne disparue déclenchait un dernier relais téléphonique à 3h16 le 22 juin », soit un peu plus d’une heure avant l’intervention tant décriée. « Aucun élément ne [permet] d’établir un lien direct entre l’intervention des forces de l’ordre et la disparition de Steve Maia Caniço vers 4 heures le même jour dans le même secteur », concluait le rapport.

Au début du mois de septembre, l’enquête sur les circonstances de la mort du jeune homme a été dépaysée à Rennes, à la demande des juges d’instruction nantais. « Le dépaysement du dossier vise à garantir la sérénité de l’information judiciaire et l’impartialité objective de la juridiction saisie », avait indiqué début août dans un communiqué le procureur général près la cour d’appel de Rennes.