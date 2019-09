POLICE L’incident s’est produit dimanche en début d’après-midi dans le quartier sensible de la Grande Borne, à Grigny dans l’Essonne

Image d'illustration d'un policier. — Alain ROBERT/SIPA

Le quartier sensible de la Grande Borne, à Grigny, dans l’Essonne, a été dimanche après-midi, la scène de nouvelles violences. Un policier a été blessé au bras droit et souffre de troubles auditifs après avoir essuyé des tirs de mortiers, a appris 20 Minutes de source policière.

Cette après-midi des #policiers ont été de nouveau violemment pris à partie à @villedegrigny91 sur le secteur Grigny II. Un fonctionnaire a été brûlé au bras droit suite à un tir de mortiers dans sa direction. Il est atteint de surdité et il reste très choqué. pic.twitter.com/mYU6iv5LDY — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) September 8, 2019

Tout commence dimanche vers 13h15 lorsqu’une patrouille décide de procéder au contrôle d’un véhicule qui roule trop vite. Le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite. Dans sa course, il abandonne dans l’habitacle des produits stupéfiants : les enquêteurs ont retrouvé six plaquettes de résine de cannabis dans la voiture.

Alors qu’ils attendent des renforts, les fonctionnaires essuient des tirs de projectiles, cailloux et mortiers par un groupe d’individus. L’un des policiers a été blessé au bras. Pour se dégager, il a dû faire usage de son arme de service.