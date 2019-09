FAITS DIVERS Le père de famille avait consommé de l’alcool et des stupéfiants

Illustration gendarmerie. — JAUBERT/SIPA

Le drame est passé tout près. Vendredi soir à Mareuil-en-Périgord en Dordogne, un homme de 34 ans a suspendu dans le vide son propre bébé de trois mois en menaçant de le lâcher depuis le premier étage d’un immeuble, rapporte France Bleu Périgord.

Le père de famille avait consommé de l’alcool et des stupéfiants. Il a commencé par invectiver ses voisins et par lancer des objets, dont un micro-ondes, par la fenêtre de son appartement avant d’être pris d’une crise de nerfs et de s’en prendre à son nourrisson vers 23h30.

Tenu juste par le pyjama !

Il a alors suspendu son bébé dans le vide en le tenant simplement par le pyjama devant sa compagne. Finalement, les gendarmes ont interpellé cet homme avant de le mettre en garde à vue. Placé en détention provisoire depuis, il sera jugé mercredi 11 septembre à Périgueux dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour violence sur mineur par ascendant.