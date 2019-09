Illustration intervention des pompiers sur un feu de forêt. — M.Bosredon/20Minutes

Un incendie, le deuxième de la semaine dans le département de l’Aude, a détruit environ 150 hectares de pinèdes et de broussailles sur la commune de Bize-Minervois, au nord de Narbonne. Ce dimanche matin, les sapeurs-pompiers indiquent que le feu est « circonscrit », malgré quelques reprises. Environ 300 sapeurs-pompiers vont rester mobiliser sur place, ce dimanche.

Le feu s’était déclaré vendredi après-midi dans ce secteur touché par la sécheresse, liée à un été caniculaire. L’incendie n’a cependant fait aucune victime et n’a détruit aucune habitation.

Un risque extrême

En milieu de semaine, un incendie, qui s’était déclaré près de la localité de Conques-sur-Orbiel, près de Carcassonne, avait déjà détruit quelque 150 hectares de pinèdes. D’importants moyens humains et aériens avaient été mobilisés. Mi-août, un incendie, l’un des plus gros de l’été, avait détruit quelque 900 hectares de pinèdes et broussailles dans le même département, au sud de Carcassonne.

Depuis le début du mois de septembre, les sapeurs-pompiers ont fort à faire dans les départements du Gard,de l'Hérault et de l’Aude. Attisés par un vent important, les incendies sont nombreux et virulents. Devant le risque extrême, les sapeurs-pompiers appellent la population à la plus grande vigilance.