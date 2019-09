Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). — SOLAL/SIPA

« Deux gardiennes d’immeubles sont venues en aide » à Patrick Balkany, jeudi vers 17h, alors qu’il était agressé par deux hommes, a indiqué le parquet de Nanterre, confirmant une information de BFMTV. Le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été « bousculé ». Les circonstances de l’agression n’ont pas été précisées dans l’immédiat mais deux hommes ont été placés en garde à vue, a appris l’AFP vendredi auprès du parquet de Nanterre et de source policière.

Les faits se sont produits non loin de la mairie, a complété une source policière. Deux hommes, nés en 1981 et 1989, ont été placés en garde à vue. Le maire et les deux femmes ont porté plainte, selon la même source, qui ajoute que l’enquête a été confiée au commissariat de Levallois-Perret.