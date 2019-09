DISPARITION Le père de l’étudiante strasbourgeoise disparue il y a un an réclame la vérité au principal suspect, Jean-Marc Reiser. Le corps de la jeune fille n’a pas été retrouvé après sa visite d’un logement à louer à Schiltigheim en septembre 2018

Affaire Sophie Le Tan (Archives) — A. Ighirri / 20 Minutes

Le père de Sophie Le Tan, Tri, lance un appel déchirant au principal suspect dans la disparition de sa fille, dans une interview au journal Le Parisien. « Prenez vos responsabilités et dites-nous la vérité. » Le père de famille qui vit à Cernay au sud de l’Alsace, raconte sa douleur de ne pouvoir enterrer sa fille. Sans obsèques, sans rien savoir des derniers instants, il dit ne pas arriver à faire son deuil.

Jean-Marc Reiser, le suspect continue à nier. Il reste muet malgré les preuves matérielles. C’est lui qui a passé l’annonce que l’étudiante avait repérée. « Prenez vos responsabilités et dites-nous la vérité sur le sort de Sophie, afin que cela diminue un peu la douleur de la famille », lance Tri Le Tan à Jean-Marc Reiser.

Une marche blanche samedi à Mundolsheim

La police a trouvé des traces ADN de Sophie le Tan à son domicile. L’homme a été mis en examen pour assassinat et incarcéré. Cet habitant de Schiltigheim a déjà été impliqué dans une affaire similaire, il a été relaxé car le corps de la victime n’avait jamais été retrouvé. Coïncidence ou non, le corps de la jeune Sophie Le Tan reste introuvable. La police a arrêté les battues, la famille et des bénévoles continuent à sillonner chaque semaine la forêt autour de Strasbourg. Une marche blanche aura lieu ce samedi à Mundolsheim à 19h00 en hommage à Sophie le Tan pour marquer la date anniversaire de sa disparition.