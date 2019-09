L'Alsace compte environ 925.000 poules pondeuses — Pixabay

Le sauvetage a eu lieu dans la région strasbourgeoise. L’association écologique Happy Earth Now est venue chercher les poules pondeuses d’un éleveur bio. Tous les 18 mois, celui-ci renouvelle sa basse-cour, c’est la règle dans l’industrie avicole. Les poules pondeuses sont vendues 20 à 40 centimes à l’abattoir. Happy Earth Now n’achète pas ces poules. Elles les récupèrent gratuitement, explique Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Guillaume Corpard, le président de Happy Earth Now se félicite : « Ces poules sont en bonne santé, simplement elles pondent un peu moins. Les familles qui les adoptent sont ravies. C’est un geste envers les animaux mais aussi un geste écologique, une poule vous donne des œufs et nettoie votre jardin. » L’association trouve ses adoptants via les réseaux sociaux. Sa page Facebook est suivie par plus de 35.000 personnes et les demandes d’adoption affluent. Seul un éleveur alsacien fait don de ses poules à l’association. L’Alsace compte une soixantaine d’élevages avicoles pour un cheptel de 925.000 pondeuses.