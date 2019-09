ENQUETE Un incendie, qui n’est toujours pas maîtrisé, a fait un mort et une dizaine de blessés, à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, dans la nuit de lundi à mardi. « Toutes les pistes sont envisagées, dont la piste criminelle », affirme le parquet de Strasbourg

Ce matin, les pompiers étaient encore à pied d'oeuvre pour éteindre l'incendie. — G.Varela/20 Minutes

Un incendie, qui s’est déclaré dans un immeuble rue Principale à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, a fait un mort et une dizaine de blessés.

Un garçon de 11 ans est décédé, son corps a été retrouvé par les pompiers. Toute sa famille a été touchée par l’incendie. Cinq personnes dont la mère de la victime, se sont blessées en sautant de la fenêtre pour échapper aux flammes.

Pour l’heure, l’incendie n’est toujours pas maîtrisé. Celui-ci intervient dans un contexte tendu car la commune a connu plusieurs départs de feu dans des immeubles où logent des personnes d’origine étrangère. Mais le parquet évoque toujours un « incendie d’origine indéterminée ».

Vers 4 heures du matin, un incendie dont on ne connaît toujours pas l’origine, s’est déclaré dans un immeuble rue Principale, à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Un petit garçon de 11 ans a été retrouvé mort par les sapeurs-pompiers dans l’habitation. 20 Minutes fait le point.

Comment s’est déclaré l’incendie ?

A 11h15, les sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour venir à bout de l’incendie et de la fumée s’échappait toujours de la toiture. L’immeuble est une ancienne maison alsacienne constituée de bois, notamment au niveau des charpentes.

L'incendie a eu lieu dans un immeuble de la rue Principale à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin - G.Varela/20 Minutes

Le feu a pris à partir des communs et a été « particulièrement violent », selon Thierry Carbiener, président du service de secours et d’incendie du Bas-Rhin (Sdis 67). Quatre-vingt-dix sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés pour en venir à bout. Les habitations annexes ont également été touchées par l’incendie. Une quarantaine de riverains a été évacuée. La maire de Schiltigheim, Danielle Dambach, a lancé « un appel à la solidarité aux bailleurs sociaux » pour reloger les habitants. La rue Principale a été fermée à la circulation et les commerces sont restés fermés.

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble situé rue Principale, à Schiltigheim. - G.Varela/20 Minutes

Mariana, une voisine, a été réveillée par la fumée. « Je ne me suis rendu compte de rien, tout est allé si vite », déclare-t-elle. Sourim 22 ans, qui habite lui aussi juste à côté de l’immeuble, témoigne aussi de la vitesse de propagation du feu.

Qui sont les victimes ?

Un garçon de 11 ans est décédé dans les flammes. Son corps a été retrouvé par les pompiers à l’intérieur de l’immeuble. Il était scolarisé avec ses frères et sœurs dans le collège de la ville, selon la maire de Schiltigheim Danielle Dambach.

Huit autres personnes, toutes de la même famille, seraient blessées, selon les sapeurs-pompiers. Cinq en sautant par la fenêtre pour échapper aux flammes et trois autres à cause des fumées dégagées par l’incendie. Parmi elles, la mère de famille de l’enfant décédé et un jeune enfant, qui se seraient blessés en sautant par la fenêtre du logement.

Les pompiers sont toujours en action pour éteindre l’incendie au niveau de la toiture #Schiltigheim #alsace pic.twitter.com/Umz6qEjN0E — 20minutesstras (@20minutesstras) September 3, 2019

Le feu est-il d’origine criminelle ?

Très vite, la maire de Schiltigheim, Danielle Dambach, a annoncé qu’un suspect avait été interpellé. Une information confirmée par l’AFP. La maire a aussi fait le lien entre cet incendie et d'autres départs de feu qui ont eu lieu dans la commune ces dernières semaines. L’un d’entre eux avait été revendiqué par des tags anti-migrants à Saint-Nabor, dans le secteur d’Obernai. Plus tard, la maire est revenue sur ses déclarations en affirmant qu’il fallait attendre les résultats de l’enquête.

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a déploré un incendie « vraisemblablement d’origine criminelle » dans « un foyer de migrants » dans un communiqué. Mais l’immeuble n’abrite pas de foyer, selon nos informations.

Pour l’heure, le parquet de Strasbourg se montre très prudent et affirme que l’incendie est « d’origine indéterminée ». Une enquête en flagrance a été confiée au commissariat de Strasbourg.