G.V. et N.W.

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble situé rue Principale, à Schiltigheim. — G.Varela/20 Minutes

Un garçon de 11 ans est mort dans l’incendie d’un immeuble à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, a appris 20 Minutes, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. Son corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers dans l'immeuble, situé rue Principale. L’incendie s’est déclaré vers 4 heures du matin. Huit personnes ont été blessées. Elles seraient toutes de la même famille.

« Ma pensée va à la famille qui a perdu son enfant, a déclaré la maire de Schiltigheim Danielle Dambach, présente sur les lieux. Cette famille était à Schiltigheim depuis une dizaine d'années. Les enfants sont grands, le petit garçon était scolarisé au collège sans problème particulier », a-t-elle précisé.

Dans le détail, cinq personnes de la famille ont sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes dont la mère de la victime, une femme de 49 ans, un garçon de 7 ans, une jeune femme de 21 ans, une fille de 13 ans et une autre de 9 ans, selon nos informations. Trois autres personnes ont été prises en charge pour avoir inhalé de la fumée, dont deux adolescents de 15 et 14 ans et un homme âgé de 78 ans.

Un incendie « particulièrement violent » qualifié de « criminel »

L’opération a mobilisé 90 sapeurs-pompiers, selon Thierry Carbiener, le président du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (Sdis 67). Une quarantaine de riverains ont été pris en charge en centre d’accueil. L’incendie est décrit comme « particulièrement violent » par les secours. Il est qualifié de « criminel » par la maire de Schiltigheim, Danielle Dambach. « Un suspect » a été interpellé dans la nuit, a-t-elle annoncé.

« L'incendie s'est déclaré dans les communs de l'immeuble. Il y avait trois caméras dans le fond de la cour qui ont capté des images, a précisé la maire Danielle Dambach. Une enquête est en cours. L'incendie est clairement criminel et j'espère que le ou les coupables seront punis. Je suis consternée », a-t-elle ajouté.

Le président de l’Eurométropole Robert Herrmann a été aperçu sur place. Le maire de Strasbourg fait le lien entre cet incendie et d'autres incendies qui ont eu lieu à Schiltigheim ces dernières semaines. L'un d'entre eux avait été revendiqué par des tags anti-migrants découverts à Saint-Nabor le 21 août dernier.