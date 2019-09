Un incendie dans l'Hérault (illustration) — Sdis 34

Un incendie déclenché en marge d’une rave party sauvage a parcouru 5 hectares avant d’être maîtrisé par les sapeurs-pompiers de l’Hérault. Le feu s’est déclaré sur la commune de Saint-Pargoire, à proximité d’un parc d’éoliennes, où environ 1.200 personnes étaient réunies.

Une centaine de soldats du feu ont pris part à cette intervention rendue par les voitures des raveurs abandonnés « qui n’ont pas favorisé l’accès aux secours », expliquent les pompiers. Les renforts arrivés le jour même de l’est de la France ont été immédiatement mis à contribution.

L’origine du feu est « douteuse »

L’origine du feu est douteuse selon les secours. « Une fois de plus nous lançons un message d’alerte sur le niveau de risque incendie très élevé et demandons un appel à la vigilance citoyenne et à la plus grande prudence », explique le Sdis 34 dans un communiqué. L’emploi du feu à des fins malveillantes est réprimé par le code pénal. Les auteurs encourent une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 150.000 euros d’amende.