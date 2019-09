Lors d'une intervention du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM). — JOBARD/SIPA

Un terrible accident s’est produit ce dimanche matin, à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), rapporte La République des Pyrénées. Vers 8h, un véhicule avec quatre personnes à bord a soudainement quitté la route, et réalisé un plongeon dans un ravin d’une centaine de mètres.

Deux femmes de 40 et 54 ans n’ont pu s’extraire du véhicule, et ont été trouvées décédées. Un homme de 56 ans a réussi, lui, à s’extraire. Un enfant de quatre ans a été retrouvé blessé, et transporté en urgence vers l’hôpital de Pau, par hélicoptère.

Une vingtaine de pompiers, le Samu, et des membres de la gendarmerie de haute montagne ont été dépêchés sur place.