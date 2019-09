Illustration d'une patrouille de gendarmerie. — C. Allain / 20 Minutes

Un terrible accident de la route s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, sur la commune de Pineuilh en Gironde. Vers 2h20, une violente collision a opposé deux véhicules, dans des circonstances qui restent à déterminer, rapporte Sud Ouest ce dimanche.

Le bilan est lourd puisque l’on dénombre sept blessés, dont un jeune homme de 19 ans et une femme de 35 ans très grièvement touchés. Ils ont dû être évacués en urgence par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 33 vers le CHU de Bordeaux. Trois enfants d’un an, sept ans et huit ans.