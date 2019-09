Un camion de pompiers devant un service d'urgences. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Immense frayeur à Sablé-sur-Sarthe, samedi matin. Vers 10 h, une personne âgée a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté des passants sur le marché de la ville sarthoise, explique Ouest-France​. La voiture a fini sa course dans le stand et la voiture d’une commerçante. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Une fausse manœuvre

Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est en faisant une fausse manœuvre que la conductrice a perdu le contrôle de sa voiture. Ouest-France explique que la conductrice est rentrée côté passager dans son véhicule à boîte automatique et c’est en voulant passer côté conducteur qu’elle a actionné la marche avant sans le faire exprès. Les pompiers ont transporté les victimes au centre hospitalier du Bailleul.