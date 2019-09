L’attaque perpétrée samedi après-midi à Villeurbanne, près de Lyon, n’a pas manqué de faire réagir la classe politique française. Ces réactions interviennent alors que le suspect a été arrêté après avoir tué un jeune homme de 19 ans et blessé huit autres personnes à l’arme blanche, dans une gare routière.

Se trouvant près des lieux de l’attaque, le maire de Lyon, Gérard Collomb, a été l’un des premiers à réagir, évoquant son « choc ».

Je suis extrêmement choqué par l’attaque qui vient de se produire dans l’agglomération lyonnaise au cours de laquelle une personne est décédée et plusieurs autres blessées dont certaines gravement.

Son successeur place Beauvau, Christophe Castaner, a pour sa part exprimé son soutien envers les victimes de l’attaque.

Nos premières pensées vont aux proches et à la famille du jeune homme qui a perdu la vie. Soutien et solidarité avec les blessés. L’État est à leurs côtés.

Je salue l’engagement de nos forces de sécurité et secours.