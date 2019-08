Une méduse bleue (illustration). — Caro / Sorge /SIPA

Ne vous fiez pas à leur jolie couleur : ces méduses-là sont aussi dangereuses que les « normales ». Depuis quelques jours, des centaines de méduses bleues s’échouent sur les plages de Normandie, notamment dans le Calvados, rapporte Liberté Caen.

Depuis ce vendredi, des touristes et habitants de plusieurs communes interrogent les sauveteurs au sujet de ces étranges animaux. Des méduses ont notamment été aperçues à Ouistreham (Calvados) et sur la côte de Nacre, à Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer.

😲 Depuis le 23 août 2019, des méduses bleues ont été observées sur la plage de Ouistreham, près de #Caen (#Calvados), mais aussi à Hermanville-sur-mer. Leur couleur et leur présence interpellent les vacanciers 👉 https://t.co/dXhlUJ4guq 😲 #Normandie #Insolite pic.twitter.com/AWzaFwd2X7 — Côté Caen (@cotecaen) August 27, 2019

Un phénomène habituellement méditerranéen

Les sauveteurs ont même décidé de hisser le drapeau jaune à Colleville-Montgomery pour inviter les vacanciers à la prudence. « Il faut s’en méfier comme des méduses plus traditionnelles, car [elles] piquent également », explique Séraphin Joniaux, sauveteur en mer interrogé par Liberté Caen. « La douleur ressentie est comparable à celle qui suit une piqûre d’ortie. Et mêmes mortes, elles peuvent piquer. »

Le phénomène est rare sur les plages normandes, les méduses bleues vivant surtout en Méditerranée. « C’est tout simplement la première fois que j’en vois en… quarante-sept ans », confie le président de l’association des sauveteurs en mer de Courseulles-sur-Mer. Le phénomène ne devrait cependant pas durer, rassurent les autorités.