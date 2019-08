ENQUETE Cinq victimes, entre 14 et 17 ans, seraient concernées

Un palais de justice. (illustration) — LODI Franck/SIPA

D’après Ouest-France, le parquet de Coutances, dans la Manche, a ouvert une enquête au sujet d’un ancien responsable des scouts et guides de France de Cherbourg. Cet homme, d’une quarantaine d’années, est soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur cinq adolescents, âgés de 14 à 17 ans. Les faits remontent à « il y a quatre ou cinq ans », d’après les scouts et guides de France, qui ont décidé de se porter partie civile.

« L’affaire est ressortie quand l’un des jeunes en a parlé à un autre responsable, qui s’est tourné automatiquement vers l’équipe nationale et la gendarmerie », affirme l’institution à notre consœur de Ouest-France. Le suspect travaillait dans l’enseignement et a été responsable chez les scouts et guides de France pendant une quinzaine d’années.