Deux adolescents ont été interpellés et mis en examen dans cette affaire. — Mark Moran/AP/SIPA

Des bombes artisanales dans un square pour enfants. C’est la découverte faite par un agent de sécurité de la ville de Villabé (Essonne) dans la nuit de samedi à dimanche dernier, rapporte Le Parisien. Le parc Eridan est habituellement très fréquenté la journée par les familles de la commune.

L’agent de sécurité avait déjà découvert des pièges la semaine précédente dans le square : un dispositif explosif accroché à la boîte à livres, ainsi qu’une bouteille en verre sans acide, reliée à un portail par un fil de pêche. Il avait alors averti les gendarmes. Cette fois-ci, c’est un sifflement et de la fumée qui lui a mis la puce à l’oreille. Une bouteille a gonflé et a fini par exploser. Alertés, les gendarmes ont découvert également de l’acide et deux autres pièges à proximité. Les militaires décident alors de faire appel aux démineurs.

Mi-juillet, des ventes anormalement élevées d’acide chlorhydrique avaient été signalés dans plusieurs magasins du département, dont un situé à Villabé. Deux jeunes de la commune ont finalement été interpellés et mis en examen. Ils auraient voulu reproduire ce qu’ils avaient regardé sur Internet. Ils devront réaliser un stage de réparation dans les services de la commune et du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).