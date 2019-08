Un casque de pompier (Illustration) — AFP

Il n’aura pas volé bien loin. Un avion biplace s’est écrasé en bout de piste ce jeudi après-midi à l’aéroport de Colmar-Houssen, dans le Haut-Rhin. Le crash a eu lieu à 15h36, au moment du décollage, selon nos informations. Le pilote et le copilote, âgés de 60 et 71 ans, ont pu s’extraire par eux-mêmes de l’appareil avant l’arrivée des secours, selon le service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (Sdis 68).

Les deux hommes ont été conduits à l’hôpital Pasteur de Colmar pour subir des examens médicaux. Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération de secours ainsi que le Samu et la gendarmerie des transports aériens de Strasbourg.