Une voiture de gendarmerie. (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

C’est une histoire qui aurait pu mal finir. Une femme de 49 ans a été interpellée et placée en garde à vue pour avoir dégradé et tenté de mettre le feu à la maison de son ex-compagnon dans la nuit de lundi à mardi, à Avoudrey, dans le Doubs.

Elle serait arrivée sur place avec l’intention de discuter avec son ex, selon L'Est Républicain. Sauf que le dialogue a tourné court. Après avoir dégradé le portail de la maison et du mobilier de jardin, la quadragénaire est revenue plus tard avec deux bidons d’essence dans l’intention d’incendier la maison.

Placée sous contrôle judiciaire

En garde à vue, elle aurait reconnu avoir « pété les plombs », selon le quotidien régional. La quadragénaire a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec les victimes. Elle passera devant le tribunal correctionnel pour des faits de dégradation par incendie et de dégradations graves.