Un homme souffle dans un éthylotest. (Archives) — G. Varela / 20 Minutes

Il ne pouvait pas la rater. Un policier de Verdun se rendait à son commissariat, dimanche vers 5h30 du matin, quand il a vu une voiture arrêtée en plein milieu de la route départementale D964 à Dieue-sur-Meuse, dans la Meuse . A bord du véhicule, un homme dormait au volant, relate L'Est Républicain.

Le fonctionnaire l'a réveillé et a constaté que l'automobiliste de 28 ans n'était pas dans son état normal. Ce qu'a confirmé un peu plus tard un contrôle d'alcoolémie réalisé par la brigade de gendarmerie. L'homme présentait un taux 1,54 gramme d'alcool par litre de sang, soit plus de trois la dose autorisée. Son permis de conduire lui a immédiatement été retiré et il devra prochainement s'expliquer, selon le quotidien régional.