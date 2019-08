Un camion de sapeurs-pompiers. (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Deux pompiers ont été agressés samedi par un jeune homme de 15 ans à Noisy-le-Roi (Yvelines), alors qu’ils tentaient de lui venir en aide, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet de Versailles.

Samedi en début d’après-midi, la mère du jeune homme avait appelé les pompiers en expliquant que son fils, qui menaçait de se suicider, avait ingéré des médicaments et de l’alcool. A l’arrivée des pompiers, le jeune homme a déclaré « qu’il n’avait rien demandé à personne ». Il a menacé de « les crever », les a insultés, et leur a donné des coups de poing et de genoux alors qu’ils tentaient de le calmer, a-t-on précisé.

Plusieurs jours d'ITT

Deux des trois pompiers ont été touchés au visage, et se sont vus prescrire respectivement dix et six jours d’ITT (incapacité totale de travail). Les pompiers ont porté plainte. Le jeune homme, d’abord emmené en observation à l’hôpital, a été placé en garde à vue par les gendarmes dimanche.