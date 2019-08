160 pompiers ont du intervenir. (illustration) — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le marché de Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine), près de Paris, a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche, qui n’a pas fait de blessé, a-t-on appris auprès des pompiers de Paris. Le feu, « extrêmement virulent », s’est déclaré vers 01h50 du matin et a été maîtrisé au bout de trois heures par 160 sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières, a-t-on précisé de même source.

Cette importante mobilisation visait à contenir le feu à l’intérieur du marché couvert et a permis d’éviter qu’il se propage à la tour d’habitation de 50 mètres de haut le surplombant, ont indiqué les pompiers.

Très important incendie Marché Henri-Barbusse, sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et l’immeuble d’une centaine de logements sociaux.

Maîtrisé par plus de 160 pompiers, aucun blessé, habitants accueillis au Pavillon des Fêtes... À suivre... #Levallois pic.twitter.com/yaSoiq9kvK — Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) August 18, 2019

Environ 90 personnes résidant dans cet immeuble ont toutefois été évacuées et déplacées dans une salle municipale en attendant de savoir s’ils peuvent réintégrer leur logement, selon cette même source. Le maire LR de cette commune cossue de l’ouest parisien, Patrick Balkany, et son épouse et première adjointe Isabelle se sont rendus auprès des habitants évacués, selon un tweet d'Isabelle Balkany.