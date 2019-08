Une voiture de police. (illustration) — GERARD JULIEN / AFP

C’est une sacrée bagarre qui a eu lieu, dans la nuit de vendredi à samedi, dans une boîte de nuit de Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes. Les policiers en intervention se sont retrouvés face à quelque 150 clients, plutôt bien alcoolisés. C’est ce que raconte France Bleu Azur. Tout commence vers cinq heures du matin quand deux groupes d’une quinzaine de fêtards commencent à se battre.

Sauf que quand les policiers et CRS entrent dans la danse, c’est vers eux que les clients déterminés de la boîte vont se tourner. La radio locale explique que l’un des clients passablement éméché se tourne vers les forces de l’ordre et hurle aux autres : « Niquez-les ! ». Ce qui laisse peu de place au doute quant à ses intentions.

Trois policiers vont ressortir blessés de cette violente rixe. On compte un genou blessé, des dents cassées et tout de même un tibia fracturé. Trois clients ont été interpellés. Il a fallu la bagatelle de 13 policiers et CRS pour arrêter la bagarre, précisent nos confrères de France Bleu Azur.