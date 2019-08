Plus d’une tonne de cocaïne a été saisie dans le port du Havre pour une valeur estimée à 74 millions d’euros sur le marché illicite de la revente, a annoncé mercredi Gérard Darmanin, saluant la « plus importante » saisie de cocaïne réalisée cette année en France.

La drogue a été retrouvée dans la nuit de lundi à mardi dans un chargement de cœurs de palmier en provenance d’Equateur, a précisé le ministère de l’Action et des Comptes publics. Au milieu de la cargaison les agents ont découvert « 15 ballots de toile de jute renfermant la drogue qui y avaient été introduits clandestinement », représentant au total « 1 066,5 kg de cocaïne ».

🔵🛃 Je félicite les douaniers du Havre et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui viennent de saisir une tonne de cocaine.



👉Cette saisie exceptionnelle représente une perte sèche de plus de 74 millions d’€ pour les réseaux criminels. pic.twitter.com/mfoaIY4lnS