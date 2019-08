A.M.

VOYEURISME Un retraité âgé de 66 ans a été interpellé en plein flagrant délit de voyeurisme à Marseille, des milliers de photos et de vidéos ont été retrouvées

La calanque de Sormiou. Marseille, FRANCE -17/11/2010/Credit:PATRICE MAGNIEN/20 MINUTES/SIPA/1209081108 — SIPA

Il filmait dans la calanque de Sormiou, mais pas pour le paysage. Un retraité de 66 ans a été appréhendé en juillet dernier à Marseille alors qu’il avait installé un appareil photo et un téléphone portable pour prendre des vidéos de femmes en maillot de bain. Selon les policiers qui l’ont interpellé interrogés par La Provence, le retraité était également en train de se masturber.

Placé en garde à vue, cet homme marié a bien été obligé de reconnaître les faits, mais il réfute s’être masturbé. Lors d’une perquisition à son domicile les enquêteurs ont retrouvé des milliers de photos et de vidéos de femmes, visiblement majeures, sous tous les angles. Pas moins de 70 CD et des cartes SD ont été saisies. Ils se sont également aperçus que le voyeur avait installé des caméras dans les toilettes de la pharmacie de son épouse, pour filmer clientes et employées. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l’enquête.