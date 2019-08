La députée Patricia Gallerneau. — Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Alors que les actes malveillants à l’encontre des locaux de députés de la majorité se sont récemment multipliés, l’un des derniers en date suscite encore davantage de réactions. Ce week-end, c’est la permanence de la députée MoDem de Vendée Patricia Gallerneau, décédée au mois de juillet à l’âge de 64 ans, qui a été taguée.

Une inscription, « Vérité pour Steve » (en référence à Steve Maia Caniço, retrouvé dans la Loire à Nantes à la suite d’une intervention policière controversée) a été tracée à la peinture blanche sur la vitre du local, situé à la Roche-sur-Yon. En début d’année, Patricia Gallerneau avait découvert, un matin, un mur en parpaings dressé devant son domicile.

Totalement choqué de l’indécence et de l’irrespect de ceux qui ont tagué la permanence de ma défunte collègue Patricia #Gallerneau. Pour en être au point de salir son honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n’avoir aucune valeur morale et civique ! pic.twitter.com/WYTezXzTEU — Pierre Henriet (@HenrietPierre) August 11, 2019

« Indécence et irrespect »

Sur Twitter, le député LREM de Vendée Pierre Henriet s’est dit « totalement choqué de l’indécence et de l’irrespect ». « Pour en être au point de salir son honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n’avoir aucune valeur morale et civique », écrit-il. « La bêtise n’a pas de limite ! », estime de son côté le sénateur LR Bruno Retailleau.

« Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes odieux et scandaleux. Réclamer justice suppose le respect de l’institution judiciaire. Dès lors, la meilleure justice à rendre à Steve est de laisser la justice travailler », assure le député LREM Stéphane Bouchou.