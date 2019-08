Une soirée en discothèque. Illustration. — Picard / Isopress / Sipa

Un homme de 21 ans a été placé en garde à vue samedi matin, après avoir percuté à l’aube plusieurs piétons à la sortie d’une discothèque de Bazuel (Nord), blessant quatre personnes dont une grièvement, a-t-on appris auprès du parquet de Cambrai.

Les pompiers étaient intervenus aux alentours de 05H00 du matin samedi, pour secourir quatre personnes, dont une jeune femme de 23 ans grièvement blessée et conduite en urgence à l’hôpital de Cambrai, mais dont le pronostic vital n’est « pas engagé » selon le parquet. Trois autres personnes ont été plus légèrement blessées : le gérant de la discothèque âgé de 38 ans, un homme de 31 ans et une femme de 27 ans.

Un acte délibéré selon plusieurs témoins

Parti sans porter secours aux victimes, le chauffard a finalement été interpellé et placé en garde à vue à 9h15 dans le cadre d’une enquête pour « tentatives d’homicide volontaire », a indiqué le procureur de la République de Cambrai Rémy Schwartz.

Lors d’une première déclaration devant les gendarmes, le mis en cause a assuré qu’après une « altercation » à l’intérieur de la boîte de nuit, « il s’est fait exclure de l’établissement, a reçu du gaz lacrymogène et que lorsqu’il a pris le volant, il n’a rien vu et ne s’est même pas rendu compte » qu’il avait renversé des piétons, a poursuivi le procureur.

Toutefois, « plusieurs témoins présents sur les lieux indiquent qu’il leur semble qu’il s’agit d’un acte délibéré », a précisé le magistrat. Soumis a des tests de dépistage quelques heures après les faits, le conducteur était « négatif aux stupéfiants et présentait un taux d’alcoolisation modéré ».