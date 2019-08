Un chiot (illustration). — Simon Lees/Future Publi/REX/SIPA

Tout a débuté samedi dernier, dans cette grange de Verpellière, lieudit de la commune de Ban-de-Laveline, dans les Vosges. Venus rendre visite au propriétaire des lieux, un octogénaire, les gendarmes en ont été empêchés par douze chiens, relate Vosges Matin. Après le renfort des pompiers et de la SPA, ils ont pu entrer et secourir l’homme, immobilisé au sol depuis jeudi et qui a été emmené à l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges.

La commune de Ban-de-Laveline, dans les Vosges. - Maps4News

Depuis, les macabres découvertes dans la propriété s’enchaînent. « C’était la maison de l’horreur. Il n’y avait qu’une seule gamelle pour les 12 chiens, soit 7 croquettes par chien », a expliqué sur place une bénévole de la SPA au quotidien départemental. « On a aussi retrouvé des chiots dans le congélateur. » Ou encore le cadavre d’un chiot en décomposition.

Face à cette situation, la SPA de Saint-Dié-des Vosges a lancé une cagnotte en ligne qui a déjà récolté 3.100 euros ce jeudi midi. Avec La Fondation 30 Millions d'Amis, elle compte également déposer plainte.