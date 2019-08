La plage de Pornichet — S. Salom-Gomis / SIPA

Les vacances ont viré au drame. Mercredi, en fin d’après-midi, une adolescente est décédée à Pornichet (Loire-Atlantique) dans un accident de bouée tractée, rapporte la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, la jeune fille de 15 ans pratiquait cette activité de loisirs nautique, à environ 2 km de la côte sur une mer calme, lorsqu’elle s’est retrouvée coincée dans l’hélice du bateau qui la tractait.

Malgré l’intervention du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et d’un médecin urgentiste, peu après le drame survenu vers 18h30, rien n’a pu être fait pour sauver l’adolescente. A quai, la victime a été prise en charge par le Smur, qui a constaté le décès un peu plus d’une heure après l’accident.