Près de 1.000 m² de bâtiments partis en fumée. Un incendie a ravagé, mercredi soir, une partie de l’usine Renault de Batilly (Meurthe-et-Moselle), actuellement en travaux, faisant un blessé grave, a annoncé la préfecture.

Le feu, qui a pris dans une cabine de peinture en travaux d’un bâtiment de l’usine, a été éteint vers 22h30 et les risques de propagation ont été écartés, a indiqué la préfecture, confirmant une information du Républicain lorrain.

Une soixantaine de pompiers mobilisés

Un homme de 58 ans, ouvrier de maintenance, a été brûlé au 3e degré dans l’incendie et transporté au service des grands brûlés de l’hôpital de Metz, a précisé la préfecture. Au plus fort de l’incendie, une vingtaine de véhicules et plus de 60 hommes ont été mobilisés.

Selon la préfecture, l’incendie ne devrait pas entraîner de chômage technique sur le site dont la réouverture est prévue le 27 août, mais environ 1.000 m2 de bâtiments ont été enfumés et nécessiteront des opérations de ventilation. Premier employeur privé du département, fort de 2.800 personnes, le site Renault-Sovab de Batilly est une usine de carrosserie-montage qui produit des utilitaires.