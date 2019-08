Illustration police — BERTRAND GUAY / AFP

L’interpellation fut pour le moins houleuse. Les policiers montpelliérains ont arrêté samedi soir un homme très agité et alcoolisé dans le quartier du Petit-Bard. Un homme qui venait de frapper et de jeter un chien depuis le troisième étage de son immeuble et qui redescendait celui-ci par les balcons pour tenter de s’enfuir, relate Midi Libre.

L'habitant de 35 ans aurait réagi de cette manière après avoir été mordu par l’animal. Interpellé, il a en tout cas refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie allant jusqu’à mordre l’un des fonctionnaires à la cuisse (un jour d’incapacité totale de travail pour le policier).

La SPA va aussi porter plainte

Placé en garde à vue, il pourrait être déféré devant le parquet de Montpellier ce lundi et poursuivi pour actes de cruauté envers un animal, rébellion, outrages et violences envers des personnes dépositaires de l’autorité publique. Le chien, lui, a été soigné avant d’être récupéré par la SPA de Montpellier Méditerranée Métropole. Celle-ci a d’ailleurs annoncé son intention de porter plainte.