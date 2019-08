ENQUETE Les deux enfants, de 4 et 6 ans, ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche

La police judiciaire de Montpellier est sur l'enquête. (illustration) — PASTORNICOLAS/SIPA

Deux enfants de 4 et 6 ans ont été retrouvés morts et leur père grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche à Beaucaire (Gard), a-t-on appris de source proche de l’enquête. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur ce qu’il s’est passé : « Toutes les pistes sont possibles, y compris celle du père ayant tué ses enfants avant de tenter de se suicider », a indiqué la même source.

Le père de famille, dont les jours ne sont pas en danger, a été hospitalisé, a précisé une source policière. Les corps ont été retrouvés dehors, dans la campagne, à proximité d’habitations. L’enquête a été confiée au service régional de police judiciaire de Montpellier.