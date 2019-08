GRANDE ECHELLE 800 hectares sont partis en fumée et le pilote d’un bombardier d’eau et mort en luttant contre le feu

Un canadair lutte contre les flammes près de Générac dans le Gard. — PASCAL GUYOT / AFP

Le feu à Générac dans le Gard qui a brûlé depuis mardi plus de 800 hectares de forêt et au cours duquel le pilote d’un bombardier d’eau a perdu la vie vendredi a été « maîtrisé » samedi matin, mais reste « sous surveillance », ont annoncé les pompiers. « Les opérations se sont poursuivies toute la nuit, le feu est fixé mais reste sous surveillance. 449 sapeurs-pompiers et 140 véhicules restent engagés pour éviter tout risque de reprise », ont expliqué les pompiers du Gard dans un communiqué.

A Vauvert, où un autre feu s’était déclenché, les opérations d’extinction et de noyage se sont poursuivies toute la nuit. De nombreux points chaud ont été traités. « Le feu n’a pas progressé mais reste sous étroite surveillance », a indiqué la même source. « Aucune victime et aucune habitation n’a été touchée », précisent les secours. Un troisième incendie à Montignargues a été éteint après avoir brûlé 11 hectares. Une surveillance a été maintenue toute la nuit.

L’origine criminelle ne fait aucun doute

« La situation météorologique reste particulièrement défavorable et toutes les conditions sont réunies pour que de nouveaux feux puissent survenir », souligne le Service départemental d’incendie et de secours dans son dernier bulletin. Le feu qui avait ravagé 500 hectares mardi et mercredi à Générac avait repris vendredi après-midi, dévorant encore plus de 319 hectares en quelques heures. Un pilote de Tracker est décédé dans le crash de son avion alors qu’il était en opération de secours.

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner est attendu dans la matinée sur place. Selon le maire de la commune Frédéric Touzellier, l’origine criminelle de l’incendie ne fait aucun doute.