Le bateau a réussi à gagner le port de plaisance de Concarneau. — GILE MICHEL / SIPA

Que s’est-il passé dans la nuit de jeudi à vendredi entre les Glénan et Concarneau (Finistère) ? Peu avant 2h, les pompiers, prévenus par l’équipage, sont intervenus sur un bateau arrivant dans le port de Concarneau. À son bord, ils ont retrouvé un homme d’une trentaine d’années décédé, un autre homme grièvement blessé et deux blessés plus légers.

Les trois blessés – le passager en urgence absolue âgé de 53 ans et les deux autres âgés de 33 et 39 ans – ont été transportés à l’hôpital de Quimper. Leur bateau semi-rigide venait de l’archipel des Glénan, au large de Fouesnant, et a réussi à rejoindre le port de plaisance de Concarneau.

Les circonstances du drame sont encore floues

Les circonstances précises du drame restaient encore floues ce vendredi matin. Selon Ouest-France, les secours ont évoqué un talonnage. Le fond du bateau aurait ainsi pu toucher le fond de la mer, ce qui aurait provoqué un freinage brusque.

L’enquête a été confiée à la gendarmerie maritime de Concarneau, avec le renfort de la brigade de recherches maritime de Lorient (Morbihan). Une autopsie doit être effectuée ce vendredi après-midi à l'Institut médico-légal de Brest tandis que des expertises seront menées sur le bateau.