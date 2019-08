A.M.

24 tonnes de déchets ont été retirés de l'appartement du vieil homme. (Illustration). — Patrice Nin - Ville de Toulouse

Le vieil homme a été découvert inconscient sur un matelas couvert d’urine sur le palier de son appartement. Sans ça, l’issue aurait pu être dramatique. Un vieil homme de 74 ans domicilié rue Saint-Savournin dans le 1er arrondissement de Marseille a dû être hospitalisé après que les pompiers ont jugé son état « critique », comme le rapporte La Provence.

Il souffre du syndrome de Diogène, un trouble du comportement qui le conduit à entasser des déchets dans son appartement, avec des conditions de vie négligées. Il récoltait les déchets qu’il entassait chez lui dans la poubelle au coin de sa rue.

Il vit seul, sans eau ni électricité

Un enfer pour les voisins. Les services de la ville et de l’ARS ont adressé un courrier de mise en demeure au propriétaire pour évacuer l’appartement. La tutrice de l’homme a pu engager le déblaiement. Une douzaine de bennes ont été nécessaires pour débarrasser les 24 tonnes de cartons qui s’entassaient à son domicile, dépourvu d’eau et d’électricité.

Depuis l’homme est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, mais il pourrait rapidement sortir et regagner son appartement. Au plus grand regret des voisins, qui en plus de subir les nuisances, s’inquiètent de l’état de santé du vieil homme qui vit seul.