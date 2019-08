Les faits, révélés par France Bleu, se sont produits mercredi soir vers 19h30. Agressé et poignardé dans son atelier de motoculture à Saint-Georges-de-Reintembault (Ille-et-Vilaine), près de Fougères, un artisan a réussi à courir jusqu’à la maison de sa voisine, qui a alerté les secours.

A leur arrivée, la victime, présentant une importante plaie au thorax, était malheureusement en arrêt cardio-respiratoire. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, l’homme âgé de 57 ans est décédé vers 22h15.

Les gardes à vue reconduites ce jeudi soir

Quelques heures après le drame, deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. « Les premières investigations confirment que le décès est consécutif à un coup porté avec une arme blanche, en zone vitale, dans des circonstances et pour des motifs non encore établis », a indiqué le parquet, qui précise que les gardes à vue seront reconduites ce jeudi soir.

L’enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches et de la brigade de recherches de la gendarmerie de Vitré (Ille-et-Vilaine).

M.Pa avec AFP