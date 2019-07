Affaire Steve Maia Caniço: EN DIRECT. Edouard Philippe et Christophe Castaner prendront la parole...

16h02 : Unanime, l’opposition rend hommage à Steve Maia Caniço et demande que justice lui soit rendue

« Toutes nos pensées à la famille et aux proches de Steve qui vivent des heures terribles. Il faut que la vérité et la justice s’imposent », s’est ému sur Twitter l’eurodéputé EELV Yannick Jadot. « Mourir à 24 ans, en France, un soir de Fête de la musique après une intervention policière. Pensées pour la famille de Steve et pour ses proches. Toute la lumière devra être faite sur ce qui s’est passé et qui restera, pour toujours, une honte », a réagi Ian Brossat, adjoint PCF à la maire de Paris, sur Twitter.