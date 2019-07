La boulangerie le Vieux fournil. — Google maps

Tout ça pour ça. Samedi, deux personnes ont commis un vol à main armée dans un commerce de Cappelle-la-Grande, près de Dunkerque, dans le Nord a-t-on appris auprès de la police. Les malfaiteurs sont repartis avec un butin misérable.

Vers 18h40, samedi, la vendeuse de la boulangerie le Vieux fournil, située rue des Arts, voit débarquer un homme masqué et armé d’un couteau dans sa boutique. Le voleur menace l’employée et deux clients qui se trouvaient là et demande qu’on lui remette la caisse. En vain, la vendeuse refuse de lui donner la recette de la journée.

Ils ne repartent pas les mains vides

Devant la résistance de la boulangère, un complice du voleur entre à son tour dans le commerce. Là encore, chou blanc, l’employée n’est pas davantage impressionnée. A courts d’arguments, les deux malfaiteurs n’ont pas d’autre choix que de rebrousser chemin. Ils prennent la fuite à pieds en emportant tout de même… un paquet de bonbons. La police s’est tout de même rendue sur place et une enquête a été ouverte pour retrouver les deux mis en cause.