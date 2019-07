Plus de 300 pompiers ont été mobilisés pour faire face à de nombreux feux de récoltes dans l'Eure

Plus de 500 hectares de récoltes ont été détruits par les flammes dans le département de l’Eure, mardi 23 juillet. Ces incendies sont la conséquence des fortes chaleurs et de la sécheresse qui touchent la Normandie.

Plus de 300 pompiers ont été mobilisés sur environ 200 interventions dans le département, selon France Bleu Normandie. Des récoltes ont notamment brûlé sur les communes de Piseux, Miserey et Corneville-la-Fouquetière. A Mainneville, 250 hectares de blés et de chaumes sont partis en fumée.

🔥 Plus de 500 hectares partis en fumée dans l'Eure. Les pompiers appellent à la prudence @Sdis76 @sdis27 #canicule2019https://t.co/H8t531rChi — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) July 24, 2019

Limiter les travaux sources de chaleur

Six soldats du feu ont été blessés, essentiellement par « des coups de chaleur », indique la radio locale, qui explique que 317 sapeurs-pompiers sont d’astreinte et de garde dans l’Eure. Par ailleurs, une personne a dû être évacuée de sa maison menacée par les flammes à Piseux.

#SÉCURITÉ ☀️🔥⚠️ En cette période de #sécheresse, le risque d'incendie est plus important que d'ordinaire et le département de l'#Eure n'est pas épargné. Pour s'en prémunir, quelques gestes de base permettent parfois d'éviter le pire ⬇️

Suivez nos conseils et ceux du @sdis27 pic.twitter.com/sFIsiiINey — Préfet de l'Eure (@Prefet27) July 24, 2019

Face aux risques d’embrasement des plantations, les pompiers lancent un appel à la vigilance. Ils conseillent notamment de limiter les travaux sources de chaleur et de ne pas jeter ses mégots de cigarettes.

20 Minutes avec agence