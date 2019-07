Les cambrioleurs ont agi en pleine nuit. Samedi dernier, vers 2h du matin, au moins deux hommes sont entrés par effraction dans le domicile de l’ancien ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de Jacques Chirac, Thierry Breton, situé dans le 14e arrondissement de Paris, alors que ce dernier et son épouse dormaient.

Selon les informations du Parisien, confirmée par une source proche du dossier à 20 Minutes, les malfaiteurs ont ensuite molesté le couple et l’ont enfermé dans une pièce avec son chauffeur, qui habite sur place.

Un bracelet estimé entre 20.000 et 30.000 euros

Un peu plus tard dans la nuit, les victimes sont parvenues à sortir et à alerter les forces de l’ordre. Les cambrioleurs ont pris la fuite en emportant un bracelet estimé, selon nos informations, entre 20.000 et 30.000 euros, ainsi qu’environ un millier d’euros en liquide.

Une enquête a été ouverte, confiée au 3e district de police judiciaire. La police technique et scientifique a effectué des prélèvements dans l’appartement des victimes. Les enquêteurs vont désormais décortiquer les images des caméras de surveillance et exploiter les différents témoignages des victimes.

Thibaut Chevillard