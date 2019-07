Une collision entre deux véhicules, dont l’un roulait à contresens, a fait deux morts et deux blessés graves sur l’autoroute A11, qui a dû être coupée dans le sens Le Mans-Paris, a annoncé lundi la préfecture de la Sarthe.

« Vers 15h20, un véhicule roulant à contresens sur l’autoroute A11, entre Le Mans et Paris, a provoqué deux accidents successifs aux points kilométriques 158 et 160 », au niveau des communes de la Sarthe Fatînes et Saint-Mars-la-Brière, a annoncé la préfecture.

L’octogénaire ne s’est pas arrêté

Un conducteur, âgé de 87 ans, roulait « à contresens de la circulation » et a d’abord percuté un premier véhicule, a expliqué le groupement de gendarmerie de la Sarthe. Le conducteur du véhicule heurté a été légèrement blessé, selon la préfecture. Mais l’octogénaire a poursuivi sa route et, deux kilomètres plus loin, a percuté de plein fouet un second véhicule.

Cinq personnes se trouvaient à bord. « On déplore une personne décédée, ainsi que deux blessés graves et deux blessés légers », a-t-elle indiqué. La personne qui a perdu la vie, dans ce second véhicule, était âgée de 70 ans et se trouvait assise à l’arrière, ont précisé les gendarmes. Le conducteur circulant à contresens est lui aussi décédé.

« L’autoroute A11 est coupée dans le sens Le Mans-Paris pour permettre aux services de secours et de sécurité d’intervenir sur les lieux », a indiqué Vinci. Une distribution de bouteilles d’eau devait être organisée pour les automobilistes pris dans l’embouteillage provoqué par ces accidents, selon préfecture. Une enquête judiciaire a été ouverte.

20 Minutes avec AFP