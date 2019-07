AGRESSION Un couple et son enfant a été agressé vendredi soir dans le 5e arrondissement par une bande armée et cagoulée

La police a ouvert une enquête. Illustration — E. Frisullo / 20 Minutes

Ils s’apprêtaient à fêter la victoire de leur équipe lorsqu’ils ont été pris à partie à bord de leur voiture. Une enquête a été ouverte après la plainte d’une famille pour une agression raciste à Lyon en marge des célébrations de la victoire de l’Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) vendredi, a-t-on appris dimanche auprès du parquet local.

Tard vendredi, un couple et son enfant en bas âge, venus en voiture participer à la liesse dans les rues de Lyon, ont été agressés par un groupe cagoulé, vêtu de noir et armé de battes de base-ball, alors qu’ils étaient arrêtés à un feu de circulation, quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement, a précisé le parquet.

Le père de famille blessé, la mère sous le choc

Les victimes ont indiqué aux enquêteurs que le groupe d’assaillants avait frappé le véhicule, en brisant une vitre et occasionnant de légères blessures au père de famille. Ce dernier s’est vu reconnaître une interruption temporaire de travail de six jours. Selon la famille, les agresseurs ont proféré des menaces et des insultes à caractère raciste. Une enquête a été confiée à la police pour « violence aggravée, dégradation aggravée et menaces de mort à caractère raciste », a ajouté le parquet.

« Des individus vêtus de noir, cagoulés, munis de battes, venant du vieux Lyon et criant "sales bougnoules" : comment ne pas voir là la marque nauséabonde de l’ultra droite ? Il est temps que ces groupuscules violents soient mis hors d’état de nuire ! », a réagi sur Twitter le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld.