Des supporters fêtent la qualification de l'Algérie à Marseille — BORIS HORVAT / AFP

Un dispositif de sécurité d’ampleur similaire à celui du 14-Juillet sera mis en place vendredi à Marseille pour la finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal, afin d’éviter « des troubles à l’ordre public ».

Dimanche, pour encadrer les festivités du 14-Juillet et contenir la liesse qui s’est emparée des milliers de supporters de l’Algérie après la qualification des Fennecs pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quelque 500 personnels avaient été mobilisés, avec notamment deux compagnies de CRS, la Brigade anticriminalité et une centaine d’agents de la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI). Près de 360 marins-pompiers et 110 véhicules avaient également été déployés à travers la ville.

Vieux-Port ouvert

Pour les forces de l’ordre, la difficulté dimanche avait consisté à éviter des mouvements de foule dangereux entre les milliers de touristes et Marseillais qui quittaient le Vieux-Port, vers 23 h, et les supporters de l’Algérie qui tentaient eux d’y descendre.

Vendredi soir la situation devrait être plus facile à gérer, le Vieux-Port étant cette fois ouvert aux fans des Fennecs ou des Lions de la Teranga qui souhaiteraient s’y rendre. Afin de prévenir tout risque de blessure, le préfet de police a pris deux arrêtés visant à interdire la vente et l’usage de pétards et pièces d’artifices, ainsi que la vente au détail et le transport de produits combustibles et ou corrosifs, de carburants et de gaz inflammable, de vendredi matin à dimanche matin.