RASSEMBLEMENT Une assistante maternelle et aux trois enfants sont morts lundi lors d'une collision entre leur voiture et un TER

Rassemblement en hommage aux quatre victimes de l'accident mortel à un passage à niveau dans la Marne. — FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Des fleurs, des peluches et des ballons rouges en forme de cœur. Mercredi vers 19h à Avenay-Val-d'Or (Marne), quelque 500 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à l'assistante maternelle et aux trois enfants morts lundi dans une collision entre leur voiture et un TER à un passage à niveau.

"Un drame sans nom vient endeuiller trois familles et le village tout entier. Nous sommes ici pour manifester notre compassion, notre soutien à ces familles frappées par le malheur", a déclaré le maire Philippe Maussire, lors de ce rassemblement dans le petit parc jouxtant le passage à niveau, où une plaque commémorative portant le nom des victimes doit prochainement être installée.

Deux fillettes de trois et dix ans, un nourrisson d'un an

Les quatre occupants du véhicule - la conductrice née en 1982, sa fille de dix ans, une fillette de trois ans et un nourrisson d'un an qu'elle gardait- sont tous "décédés sur le coup", avait déclaré lundi soir le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette.

Et d'ajouter: "Aucun élément ne permet de savoir à cette heure pour quel motif le véhicule s'était engagé sur les voies alors que les signaux - sonore et lumineux - et le système de barrièrage semblaient inviter à ne pas franchir le passage". Le procureur a ouvert une enquête pour "homicides involontaires contre X". En outre, il a également évoqué au conditionnel un "témoignage" faisant état d'abaissement "intempestif" de la barrière la veille du drame.

Ce passage à niveau automatique ne figurait "pas dans la liste nationale" de ceux considérés comme "sensibles" (situés par exemple à des endroits manquant de visibilité ndlr), a de son côté indiqué le PDG de SNCF Réseau Patrick Jeantet. L'une des deux demi-barrières a été "pliée" et "les enquêteurs diront pourquoi", a-t-il précisé.