(Photo d'illustration) Un passage à niveau près de Toulouse. — ERIC CABANIS / AFP

Une incroyable et heureuse issue. Ce sont les gendarmes de la compagnie de Rezé qui racontent cette histoire peu banale. Ce mercredi, en fin de matinée, un cycliste, selon un témoin qui le suit, ne voit pas le feu clignotant et la barrière pourtant baissée au niveau du passage à niveau les Moutiers à Vertou, dans la banlieue de Nantes. Il percute la barrière et chute au sol sur la voie ferrée. A cet instant, le conducteur du train aperçoit au loin une masse sur la voie. Il a le réflexe d’actionner le freinage d’urgence et vient en raison de l’inertie percuter le cycliste qui cherche à s’échapper de la voie en rampant.

Le train en bout de course a percuté le casque

Fort heureusement, la victime est heurtée au niveau de la tête, mais est porteuse de son casque de cycliste qui la protège. Elle reste donc consciente et souffre néanmoins d’une plaie importante à un genou, dont on ne sait si elle résulte de la chute initiale ou du choc avec le train.

Le « miraculé » a été pris en charge par les pompiers et le Samu et transporté à l’hôpital de Nantes. Il s’agit d’un homme de 62 ans, domicilié à Le Chevrolière. Le trafic SNCF a pu reprendre vers 14h ce mercredi.