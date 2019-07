Une plage des Pyrénées-Orientales — MEIGNEUX/BNT/SIPA

C’est un fait divers qui a suscité un élan de solidarité dans les Pyrénées-Orientales. En fin de semaine dernière, le jeune Martin, 12 ans, était accompagné d’une partie de sa famille afin de profiter du beau temps sur la plage de Canet-en-Roussillon. Le jeune homme, atteint de myopathie, en a profité pour se baigner, mais une mauvaise surprise l’attendait au retour sur le sable.

« Nous avions laissé sa chaise roulante pour pouvoir prendre un tiralo, relate le grand-père à nos confrères de L’indépendant. Mais à 19h15, lorsque nous avons voulu récupérer le fauteuil de Martin, celui-ci avait disparu. » Malgré plusieurs minutes de recherches infructueuses, la famille n’a pas retrouvé le fauteuil de l’adolescent.

Ce dimanche, un coup de fil a permis de soulager la famille, qui avait peur que son assurance ne puisse pas lui rembourser les frais d’un tel équipement, estimé à près d’un millier d’euros. « On m’a téléphoné pour me dire que l’on avait trouvé un fauteuil, et que l’on devait voir si c’était le nôtre, explique l’aïeul de Martin. Ce matin, je peux vous l’affirmer : il s’agit bien du fauteuil qui nous avait été volé à la plage la semaine dernière. » N’ayant pas été détérioré par ses voleurs, le fauteuil a été rendu en bon état au jeune Martin.