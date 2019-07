La collision se serait déroulée peu avant dix heures selon la SNCF citée par Le Parisien. — ERIC CABANIS / AFP

Une collision entre un TER et un véhicule à hauteur d’un passage à niveau a provoqué la mort de quatre personnes, une femme et trois enfants rapportent BFMTV et Le Parisien. Une information confirmée par le maire à l’AFP. L’accident s’est déroulé peu avant 10h dans la Marne, sur la commune d’Avenay-Val-d’Or ont indiqué les pompiers à la chaîne d'information en continu.

⚠️🚨 Circulation compliquée entre #Reims et #Epernay suite à une collision entre une voiture et un train entre Avenay-Val-d’Or et Aÿ ! Déviations mises en place 🚧@SNCF annonce des perturbations et retards sur ses trains 🚆



cc @WazeChampArd — RCF Reims-Ardennes (@RCFRA) July 15, 2019

La communication SNCF Grand Est a fait savoir au Parisien que « sur la vingtaine de passagers, quatre blessés légers ont été pris en charge par les pompiers ». Le conducteur du TER serait lui sain et sauf mais « extrêmement choqué ». Interrogé par nos confrères d’RTL, le maire d’Avenay-Val-d’Or, Philippe Maussire a précisé que « les barrières étaient fermées. Je peux vous assurer que c’est un passage à niveau non accidentogène, entretenu régulièrement par la SNCF ».

